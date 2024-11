Amar Kudin | il commovente ultimo abbraccio dei colleghi al Poliziotto gentile VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

era una persona sorridente e generosa, un atleta rigoroso, un grande professionista, era un”. Così ha detto detto. commosso, il questore di Roma Roberto Massucci. E’ il giorno della camera ardente, del dolore palpabile per, ilmorto nelle scontro fra due volanti in servizio.Nella caserma di via Guido Reni della Capitale è stata aperta la camera ardente dell’agente morte a Monte Mario mentre col collega stava accorrendo per sedare una rissa. A rendere omaggio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia, Vittorio Pisani e il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. “Dobbiamo ripartire dai suoi valori che devono diventare monito e accompagnamento per tutti i poliziotti della città. In suo nome faremo tante cose”, ha aggiunto il questore.