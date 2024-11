Ilfattoquotidiano.it - Violenza sulle donne e immigrazione illegale, quella di Valditara è una visione del tutto distorta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quello che ha dichiarato il ministroalla presentazione della Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin alla Camera ha del paradossale, ma non stupisce perché anche sul tema dellacontro lela destra ha unaassolutamentedache è la realtà e la usa strumentalmente per fomentare paure, ignorando volutamente i dati e gli esperti di psicologia sociale che da anni ci indicano quali sono le cause di questo fenomeno.Due sono i passaggi che più hanno innescato reazioni critiche e riprovazione e che di certo non ci si aspetta siano pronunciati dal ministro dell’Istruzione. Queste le esatte parole di Giuseppe: “Abbiamo di fronte due strade – ha detto il ministro riferendosi alle soluzioni contro la-, una concreta, ispirata ai valori costituzionali e un’altra ideologica.