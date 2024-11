Anteprima24.it - Violenza alle donne, Salerno dice no in punta di piedi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti”Dillo con la danza.contro ogni” è l’apmento di venerdì 22 novembre, ore 18, al Centro Sociale di, contro ladi genere. L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dall’AssessoratoPolitiche Sociali e Giovanili in collaborazione con la Commissione Cultura e Ambiente, nasce dalla sensibilità e dall’impegno delle maestre di danza Federica Ferri, Valeria Milingi e Loredana Mutalipassi e coinvolge numerose scuole di danza del territorio: New Space of Dance di Francesco Boccia, Accademia Danzarte di Roberta D’Amato, Danzamì di Roberta Dipino e Ketty Lanzara, Il Btto di Federica Ferri, Centro StudI Danza di Anna Iorio e Valeria Milingi, La mia danza di Fiorella Iaccio, Artestudio di Loredana Mutalipassi, Arbostella in Danza di Antonella e Marianna Rotondo, Oltredanza di Eleonora Santoro.