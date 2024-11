Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, cresce l’ottimismo per Theo Hernandez. Le condizioni

Ilprepara la sfida di campionato contro lae Paulo Fonseca dovrebbe poter fare affidamento su. LeL’allarmesembra essere rientrato in casa, tanto che il terzino francese dovrebbe tornare a lavorare in gruppo con i compagni, per arrivare così al top della condizione fisica sabato, per la gara di San Siro contro la. Negli scorsi giorni, infatti, il vicecapitano del club rossonero – impegnato con la sua Francia – era stato costretto a saltare il match di Nations League tra l’Italia e i transalpini, a causa di una botta a un ginocchio.Fortunatamente si è trattato solamente di un ematoma e nulla di più. La preoccupazione in casaè stata alta, ma alla fine le cose sono andate nelgiusto e adessosi prepara a scendere in campo già dal primo minuto nel big match contro i bianconeri.