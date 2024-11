Sport.quotidiano.net - Unione, cinquina d’autore. Travolto anche il Napoli

Prosegue al vertice il cammino dell’Rugby Firenze che nella quinta giornata colleziona la quinta vittoria infliggendo un severo 21-0 (primo tempo 14-0) al RugbyAfragola e rafforzando il primato in classifica. La partita, giocata al Padovani di Campo di Marte, ha avuto una sola squadra in campo che ha dominato dall’inizio alla fine con mete di Pietro Lo Gaglio, Nicola Biagini e Corso Pracchia, tutte trasformate con precisione da Riccardo Chiti. In grande evidenzaFrancesco Baggiani, nominato Player of the Match per la sua leadership e il lavoro instancabile in campo. Successo al Marco Polo di San Bartolo a Cintoiaper la squadra di C che si è aggiudicata il derby con i Gispi Tigers di Prato col punteggio di 17-11. Dopo un primo tempo equilibrato, concluso in svantaggio (5-8), Firenze ha ribaltato il risultato nella ripresa grazie alle mete di Gentili e Toni, quest’ultima trasformata da Bernacchioni.