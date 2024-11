Gaeta.it - Torino scossa da violenza: smantellata baby gang responsabile di aggressioni e rapine

Facebook WhatsAppTwitter Una serie di episodi violenti aha portato all’arresto di undici giovani, di cui sette minorenni, da parte della polizia di Stato. Le indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno rivelato un preoccupante fenomeno di, compiute con l’uso di un taser, ponendo una seria questione sulla sicurezza nel capoluogo piemontese.L’inizio della: il caso del parco diLa situazione è degenerata il 12 aprile, quando un giovane è stato aggredito in un parco dida alcuni coetanei. Motivazioni futili hanno scatenato un attacco che ha portato a gravi conseguenze, tra cui un’infrazione delle ossa nasali e lesioni all’occhio sinistro, che hanno richiesto un intervento chirurgico. Questo episodio ha messo in evidenza un problema più profondo e radicato nella comunità, contattando la polizia e i cittadini, sempre più preoccupati per la sicurezza nei luoghi pubblici.