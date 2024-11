Calciomercato.it - Tentazione Premier e addio Juve: la formula che sblocca l’affare

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante si allontana dai colori bianconeri dopo l’ultima proposta in arrivo dall’InghilterraA poche settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, iniziano ad aggirarsi movimenti sospetti. A generare i primi sussulti è stato innanzitutto un cambio di guida in panchina: dopo l’esonero di Erik ten Hag, la scorsa settimana è infatti iniziata ufficialmente l’era di Ruben Amorim al Manchester United. Il trasferimento a stagione in corso dell’ormai ex Sporting CP avrà senz’altro delle conseguenze dirette sul mercato.: lache(LaPresse) – Calciomercato.itCon l’approdo sulla panchina dei ‘Red Devils’, il talentuoso tecnico portoghese vorrà subito dare un’impronta ben definita ad una squadra in costante crisi negli ultimi anni.