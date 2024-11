Quotidiano.net - Tecnologia: per nove italiani su dieci è un fattore determinante per la qualità della vita delle nuove generazioni

Leggi su Quotidiano.net

Giovani e, una relazione più che complicata. Circa l’84% dei giovani, infatti, usa passa almeno quattro ore al giorno davanti allo smartphone e il 30% arriva a non scollarsi dal proprio dispositivo per almeno un terzopropria giornata. Sono le prime evidenze emerse dallo studio “Giovani edigitale: una relazione complessa tra opportunità e rischi” realizzata da Assirm, l’Associazione che riunisce le aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale, su un campione rappresentativo nazionale di oltre 2.000 persone. Alla vigilia del prossimo Assirm Market Research Forum 2024 – Il ForumConoscenza, l’associazione svela i primi dati, in parte sconcertanti, di quanto le nostre giornate siano ormai dettate dal ritmoe di come i giovani percepiscano e utilizzino il digitale, rivelando non solo le loro abitudini, ma anche i loro timori e le loro speranze.