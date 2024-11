Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto dei voti tiepidi dalla stampa specializzata

È scaduto proprio in questi minuti l’embargo per le recensioni di2:of, nuovo gioco della serie targata GSC Game World che hadeipiuttosto.Leggendo come sempre Metacritic scopriamo che il titolo gode al momento della stesura di questo articolo di una media voto di 76 in seguito a 42 recensioni registrate sul noto aggregatore di.Leggiamo alcuni deiassegnati a2:ofda parte dellainternazionale:Hardcore Gamer – 10Gameliner – 9XboxEra – 8,4Player 2 – 8,3Metro GameCentral – 8TechRadar Gaming – 8Gamereactor – 8VideoGamer – 8Checkpoint Gaming – 7MGG – 7CGMagazine – 6Dexerto – 6TheGamer – 6VGC – 2/5Tra gli aspetti più criticati del gioco troviamo la realizzazione tecnica, con le recensioni più negative che hanno evidenziato la presenza di non pochi problemi tecnici, con tanti bug e glitch che possono rendere l’esperienza di gioco meno piacevole del previsto.