Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida la punta di un movimento femminile che si sta espandendo

Leggi su Oasport.it

Il faro è ancora acceso.riparte per una nuova stagione agonistica. Loinizierà il suo darsi da Nagano, in Giappone, per la prima tappa della Coppa del Mondo (22-24 novembre). Sull’anello di ghiaccio nipponico l’azzurra andrà a caccia di conferme dopo essere tornata nella stagione precedente dalla pausa per maternità.Come aveva sottolineato anche ai microfoni di OA Sport, la voglia di gareggiare è ancora molta e, se è possibile, il livello si è alzato. Sì, perché la motivazione di arrivare alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 pesa decisamente per un ragazza, classe 1990, che nell’ultima edizione dei Giochi Invernali ha fatto la storia, conquistando un argento nei 3000 metri e un bronzo nella Mass Start.La rivedremo in azione in queste specialità, come anche nei 1500 metri, visto e considerato che le prove nell’International Race di Inzell (Germania) sono state confortanti.