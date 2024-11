Gaeta.it - Scontri a Pisa: 13 manifestanti sotto inchiesta dopo la protesta del 23 febbraio

Facebook WhatsAppTwitter Il clima di tensione in Italia continua a sollevarsi, con nuovi sviluppi che riguardano una manifestazione avvenuta ail 23scorso. La procura della città toscana ha notificato avvisi di garanzia a tredicicoinvolti negliche hanno contrapposto il pubblico e le forze dell’ordine. Queste indagini si sono rivelate cruciali per fare chiarezza sugli eventi accaduti durante unanon autorizzata, in cui i partecipanti hanno tentato di forzare il dispositivo di sicurezza eretto in protezione di obiettivi sensibili.Indagini della polizia e responsabilità deiLe indagini sono state condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Digos della Questura di, che hanno setacciato il materiale video registrato durante la manifestazione e quello condiviso online.