Superguidatv.it - Quando va in onda Endless Love: ecco i nuovi orari della soap dal 21 novembre

Nuovo cambio palinsesto Mediaset che interessa laturca(Kara Sevda). A partire dal 21la serie tv con Kemal Soydere e Nihan Sezin torna a occupare lo sloto che aveva già avuto in passato. La notizia arrivata dai vertici di Cologno Monzese, promette di fare la gioia di tantissimi fans.torna nel daytime di Canale 5, dal 21Lo scorso 7ha abbandonato il suo spazio pomeridiano su Canale 5 per lasciare il posto a un’altraturca, Segreti di Famiglia. La notizia ha provocato il malumore di moltissimi fans, ormai abituati a seguire le vicende dei Soydere ogni giorno, a partire dalle 14:10.Oggi arriva una notizia che sicuramente farà felici tutti coloro che – in questi mesi – si sono appassionati alla serie:torna a occupare il suo consueto spazio quotidiano.