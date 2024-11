Gamberorosso.it - Quando il Gambero Rosso andava da McDonalds per la pausa pranzo. Il primo incontro con il fast food

Nei primi anni della casa editrice e di questa bella storia avviata da Stefano Bonilli,35 anni fa la sede delera a via Ripetta 66 (dal gennaio 1989 alla primavera del 1992 per la cronaca), qualche volta - lo confessiamo -mo a mangiare al McDonald’s di piazza di Spagna (qui la trovate la classifica recente dei migliori).La redazione dei primi anniAll'inizio del 1989 in redazione eravamo quattro gatti, anzi cinque: il direttore Stefano Bonilli, Annalisa Barbagli (che all’epoca lavorava all’amministrazione, prima di passare a breve alla redazione come esperta di ricette), Laura Mantovano, Andrea Gabrielli e la sottoscritta. Daniele Cernilli, storico delfin dalla prima ora, ancora insegnava alle scuole medie e lavorava alla casa editrice da esterno.