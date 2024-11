Donnapop.it - Pessima notizia per Amadeus, il suo programma chiude per flop: ecco cosa succede ora

Leggi su Donnapop.it

Chissà chi è ilchedalla Rai ha trasferito su Nove; un tempo si chiamava I Soliti Ignoti e oggi sembra che non avrà lunga vita:è successo?Davide Maggio ha raccontato in anteprima che ilin questione potrebbere in anticipo: il motivo qual è? Gli ascolti bassissimi registrati fino a ora. Da quandoha traslocato su Nove, purtroppo, non è stato premiato come pensava e il pubblico non ha ripagato le sue aspettative.Nonostante tutto, comunque, il conduttore ha rivelato di non perdersi d’animo e di star già pensando a qualdi nuovo per l’anno in arrivo. Nella sua ultima intervista di Chi, infatti,ha riferito quanto segue: “C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery”.