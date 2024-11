Puntomagazine.it - Napoli Scampia: sorpreso con oltre un chilo di droga, polizia arresta 53enne

, i Poliziotti hanno notato l’uomo in via Federico Fellini, che alla loro vista è fuggito. L’atteggiamento ha insospettito gli agentiNella serata di ieri, ladi Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti unnapoletano con precedenti di, anche specifici.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, è entrato in uno stabile nel tentativo di eludere il controllo.I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno bloccato, non senza difficoltà, all’interno dell’edificio, trovandolo in possesso di un borsone contenente1 kg di marijuana e 120 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.