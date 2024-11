Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca non può più sbagliare: con la Juventus si decide l’intera stagione?

La sfida trarappresenta uno snodo fondamentale per il campionato: enon può più!Il big match tra– che andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle 18:00 a San Siro – rappresenta uno snodo fondamentale per le dinamiche del campionato del club rossonero. Sì, perché in caso di successo, la formazione allenata da misterriuscirebbe ad agganciare il treno delle prime in classifica.In caso contrario, invece, se dovesse arrivare l’ennesima sconfitta di questo inizio di, la posizione del Diavolo, si aggraverebbe. Ricordiamo che ad oggi iloccupa la settima casella del campionato con 18 punti e una partita da recuperare. Potremmo dire che i rossoneri si trovano potenzialmente a 21 punti (in caso di successo sul Bologna) e a meno cinque dalla vetta.