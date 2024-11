Ilrestodelcarlino.it - Lube a caccia del pass per gli ottavi. Contro i cechi basta vincere due set

Prima uscita all’Eurosuole per laversione europea 2024-2025. Anzi la partita, valida per il ritorno dei 16esimi di Challenge Cupil VK Karlovarsko, sarà anche la prima in assoluto nel palazzetto civitanovese in questa competizione continentale. Siamo infatti alla seconda partecipazione nella storia del club e nel 2010-2011, quando laoltretutto vinse la Challenge, giocava a Macerata. I biancorossi di coach Gianpaolo Medei ritrovano un avversario (allenato dal connazionale Stefano Mascia) sei giorni fa liquidato agevolmente 0-3 nell’esordio in Repubblica Ceca e dunque c’è solo da sbrigare una formalità per Balaso e compagni. Allabasterà non sbagliare l’approccio e poi aggiudicarsi almeno 2 set per accedere agli. È assai probabile che – visti gli impegni ravvicinati – coach Medei vari un po’ di turnover, d’altronde ipossono essere battuti senza patemi anche con le "seconde linee".