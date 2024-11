Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: manu nulla dei tedeschi a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:25 Il canovaccio continua: l’chiude, laapre, in questo caso con un grande colpo di classe ad opera di Messenzhel19:24 Si gioca stretti in queste prime battute, adesso iaprono un po’ il campo19:21 Ricordiamo che il martello è ancora in mano alla.INIZIO SESTO END19:16 Ladecide di anre l’end, giocandosela molto bene. Al quinto end3-3. Ora piccola pausaWhat a sweep by Mattia Giovanella!One step on the way to a blank fifth end.Watchon theChannel: https://t.co/qKYfcZACww #ECC #pic.twitter.com/p8MfOoVi5R— World(@world) November 20,19:14 Grande colpo di Retornaz che nasconde la sua stone dietro quella della19:13 Idecidono di spazzare la stonena, collocata sempre sul versante destro del blu.