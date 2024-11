Feedpress.me - L'Italtennis trionfa alla BJK Cup: Slovacchia ko. La gioia di Paolini e Bronzetti: "Che orgoglio, è stata una stagione incredibile"

L’femminileancora, in un anno storico per la racchetta azzurra, alzando la Billie Jean King Cup , il massimo trofeo a squadre definito una sorta di 'Coppa Davis' femminile . Secco 2-0, in una finale di Malaga senza storia: dopo il 6-2 6-4 di LuciaHruncakova in meno di un’ora e mezza di gioco, è arrivato l’ancora più netto 6-2 6-1 di Jasmine.