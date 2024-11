Ilfattoquotidiano.it - Il Vaticano sfratta una donna malata a un mese dal Giubileo. Nonostante l’appello del Papa: “Offriamo immobili a chi non ha casa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A undall’inaugurazione dell’anno santo, dal centro della Capitale arriva l’ennesima storia di sfratto. A subirlo sarà unadi 65 anni, sola, con diverse patologie, già in graduatoria per le case popolari e finora senza alternative. Non che questo basti più a fare notizia in una città che nel 2023 ha avuto una media di 171 sgomberi al, per un totale di 2.058 su 5.081 sfratti. Ma stavolta a mettere sotto sfratto una persona è il, proprietario dell’immobile che verrà sgomberato giovedì 21 novembre, a pochi giorni daldiFrancesco in vista del. “Desidero che tutte le realtà diocesane proprietarie di, offrano il loro contributo per arginare l’emergenza abitativa con segni di carità e di solidarietà per generare speranza nelle migliaia di persone che nella città di Roma versano in condizione di precarietà abitativa”, ha scritto il Pontefice in una lettera indirizzata a tutti i parroci, suore e frati che vivono in strutture vuote o semivuote o, addirittura, proprietari dinon utilizzati, affinché li mettano a disposizione di chi è in precarietà o sotto sfratto.