Thesocialpost.it - Il piccolo Ethan torna a casa, parla mamma Claudia: “Non vedo l’ora di riabbracciarlo”

Dopo tre mesi di angoscia e ricerche, laCiampa è pronta a riabbracciare suo figlio. Mercoledì 20 novembre vola a Los Angeles, dove le autorità americane hanno ritrovato il bambino, sottratto dal padre lo scorso agosto durante una vacanza in Puglia. Ora, a Piano di Sorrento, l’attende il suo passeggino, rimasto vuoto per troppo tempo, simbolo di una speranza che non si è mai spenta.Leggi anche: Ritrovato in California il: il padre lo aveva sottratto alla madre in PugliaLa scomparsa e il ritrovamento, nove mesi, era stato portato in California dal padre, Eric Howard Nichols. L’uomo, originario degli Stati Uniti, si era trasferito in Italia 14 anni fa e lavorava come insegnante di inglese. Dopo la fine della relazione con, ha deciso che il figlio dovesse vivere solo con lui.