Il Piano Mattei per l’Africa. Biocarburanti dai terreni inquinati

L’impegno italiano perattraverso ile i possibili sviluppi di cooperazione in ambito ambientale ed energetico nel Continente, sono stati al centro della ventisettesima edizione di Ecomondo, la manifestazione dell’economia verde e circolare che si è tenuta a Fiera di Rimini. Attraverso il contributo di istituzioni nazionali e internazionali, aziende e rappresentanti africani si è valutato lo stato di avanzamento di due tra i principali progetti supportati dal. In Marocco, ilsostiene la costruzione di un Centro di eccellenza per la formazione dei nuovi professionisti nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche. In Kenya, invece, ilaccompagna lo sviluppo della filiera dei, recuperandoabbandonati,o degradati, in sinergia con la filiera agroalimentare, valorizzando rifiuti e scarti in un’ottica di economia circolare e contribuendo allo sviluppo socioeconomico delle comunità coinvolte.