Grande Fratello catastrofe per Alfonso Signorini | ecco gli ascolti della tredicesima puntata

Ieri sera è andata in onda una nuovadel. Il reality show, condotto dacon il sostegno delle opinioniste Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e l’esperta social Rebecca Staffelli, è alla sua.Per via del nuovo palinsesto, il programma di Canale 5 si è trasferito nella prima serata del martedì, lasciando il lunedì alla messa in onda de La Talpa.Ieri sera si è quindi scontrato con due grandi esordi: l’inizionuova attesissima stagione di Belve, su Rai 2, che vede al timone la tanto amata Francesca Fagnani e la primaserie Libera, su Rai 1, con Lunetta Savino., nonostante i tanti intrecci amorosi di cui quest’edizione è pregna, a quanto pare non ha retto il confronto.i dati auditel completiserata di ieri, 19 novembre, come riporta Davide Maggio:Vince Libera (18.