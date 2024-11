Anteprima24.it - FOTO/ Benevento al buio, alberi caduti e cantiere di piazza Risorgimento spazzato via dal vento

Tempo di lettura: < 1 minutoCielo nero, nuvole minacciose e soprattutto un fortesi è trovata nel pomeriggio di oggi completamente ale con numerosi arbusti che sono caduto sul manto stradale o bisognosi degli interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.Un lungo periodo con la città completamente spenta, un concerto di allarmi che si è sentito per tutta la città. Spazzati via anche pali della luce e la quasi totalità deldi.Un disagio durato tanti minuti che ha colpito tante zone: Rione Libertà, Viale Atlantici, Viale Mellusi, Pacevecchia e tanti altri ancora.Non è stata risparmiata la provincia. Disagi e luci spente anche a Paduli, Torrecuso e Ponte per citarne alcuni, ma si tratta di una situazione abbastanza comune a tante realtà limitrofe.