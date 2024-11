Ilrestodelcarlino.it - Ferrero entra in extremis: "Sistema duro da scalfire"

Con 29mila voti, il partito issato al 22% e un bottino di 3100 preferenze personali, Albertoporta Fratelli d’Italia in consiglio regionale, unico ravennate fra gli eletti. Un inedito assoluto, mai riuscito neppure ad Alleanza Nazionale fra gli anni Novanta e Duemila. Eppure dentro Fratelli d’Italia vi aspettavate un risultato migliore, non è così? "Non condivido l’impressione di chi vede Fratelli d’Italia penalizzato in provincia di Ravenna. Abbiamo subito l’onda lunga del fatto che de Pascale sia originario di qui, per il resto possiamo ritenerci soddisfatti". Il resto della coalizione di centrodestra è poco più che non pervenuto: che è successo? "Mezzo secolo di amministrazioni a guida Pci, Pds e Pd hanno creato unestremamente coriaceo da. Nonostante quelle che crediamo siano state gestioni della cosa pubblica disattente, l’Emilia Romagna si conferma molto ostica per la destra.