Quotidiano.net - Enrico Tavernini morto a 57 anni: addio al regista di Riva del Garda

Leggi su Quotidiano.net

La comunità culturale è in lutto per la scomparsa die attore di grande talento,a 57a causa di una grave malattia. La notizia della sua morte, avvenuta il 18 novembre 2024, ha colpito profondamente amici, colleghi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Chi eraNato nel 1967 adelha dedicato la sua vita al teatro, diventando una figura centrale della scena culturale locale. Dopo aver studiato teatro lontano dalla sua città natale, è tornato per condividere la sua passione con le nuove generazioni. Fondatore della Compagnia delle Nuvole, ha creato un laboratorio teatrale che ha coinvolto studenti del Liceo Maffei didel, formando decine di artisti emergenti. La sua capacità di ispirare e motivare i giovani è stata una costante nel suo lavoro, contribuendo a rendere il teatro accessibile e stimolante per tutti.