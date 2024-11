Ilrestodelcarlino.it - Csm e il caso migranti, tutela ai giudici di Bologna sui ‘Paesi sicuri’

, 20 novembre 2024 – Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato, con una larga maggioranza, la risoluzione per ladeiche rinviarono alla Corte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri. Tra i primi a farlo ci fu la toga ‘bolognese’ Marco Gattuso. Il voto dinon produce alcun effetto giuridico, ma ha comunque il valore, non irrilevante, di una posizione ufficiale del Csm sulla vicenda, stigmatizzando quelle dure reazioni del governo sui magistrati (all’epoca il vicepremier Salvini parlò di "comunisti"). Sui trenta membri del Csm, ventisei voti a favore e cinque consiglieri hanno votato contro: a votare 'no' i consiglieri laici di FdI, Lega e Forza Italia. Nessun astenuto. Inoltre, è la prima pratica ache sfocia in una risoluzione del plenum negli ultimi 15 anni.