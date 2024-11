Con questa basta Grande Fratello nuova ‘perla’ di Lorenzo su Helena | pubblico scioccato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ma sentite cosa dice a”.choc dopo la puntata. Ilnon ne può più e chiede a gran voce la sua eliminazione. In effetti sono settimane che Spolverato manca di rispetto in maniera costante e neanche troppo velata adPrestes. In questo tira e molla infinito, in cui il giovane da una parte sembra attratto dalla modella e dall’altra sembra infastidito, più volte ha dato segni di immaturità, scaturita persino in delle offese che hanno mandato ilin tutte le furie.>> “Devi uscire tu”., abbandona in lacrime la casa dopo l’annuncio di SignoriniIeri sera ad esempio, in puntata si è parlato assai del rapporto tra Shaila e, che in questi ultimi giorni ha mostrato segni di tensione. Shaila ha accusatodi immaturità e di non prestare attenzione alle sue esigenze emotive.