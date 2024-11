Lanotiziagiornale.it - Commissione Ue, è di nuovo stallo: tornano i veti incrociati tra Ribera e Fitto

Sembrava fatta. E invece no. Sulla nuovaUe torna lo. Almeno torna sui due vicepresidenti esecutivi Teresae Raffaele. L’accordo trovato nel pomeriggio si è congelato durante le nuove audizioni dei commissari designati. In particolare, a pesare è stato il veto del Ppe su: alla ministra spagnola è stato chiesto di porre come condizione obbligatoria le sue dimissioni in caso di indagine a suo carico per l’alluvione di Valencia. Veto che ha fatto congelare anche l’accordo su, esponente dell’Ecr che rientrava nell’accordo a pacchetto trovato nel pomeriggio.L’alleanza politica che vede al suo interno Ppe, S&D (Socialisti) e Renew (liberali) era stata confermata nel pomeriggio, tenendo fuori Ecr e le destre. Confermato era anche il ruolo di, sostenuto pure dal Ppe.