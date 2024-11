Zonawrestling.net - CM Punk: “Ecco perché AJ Lee non è tornata in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

CMè tornato in WWE dopo dieci anni, ma c’è un’altra wrestler, molto vicina a lui, che manca dagli schermi da un decennio: AJ Lee. L’ex (storica) Divas Champion ha combattuto il suo ultimo match nel 2015, subito dopo WrestleMania 31, prima di annunciare il suo addio alla compagnia e porre fine alla carriera. Sebbene siano in molti a chiedere il ritorno di Lee in WWE, CMha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti.Parlando a Cheap Heat,ha spiegato ildel mancato ritorno di sua moglie al wrestling:“Sarebbe un peso enorme per lei. AJ è davvero molto impegnata. Non sto cercando di non parlare di questa possibilità, ma voglio solamente placare le aspettative delle persone. Se dovesse concludere alcuni lavori e dovesse avere il tempo, se decidesse di tornare in punta di piedi o lanciarsi a capofitto, ce lo farà sapere.