Amica.it - Bottega Veneta collabora con Flos: la lampada Modello 600 cambia pelle

Leggi su Amica.it

La moda è sempre a caccia di idee e nuovezioni, desiderosa di mettersi in gioco in abiti più o meno inesplorati. E se l’ossessione del momento è per il cibo e la cucina, con sempre più ristoranti e bar brandizzati, anche il buon vecchio design continua ad affascinare. Negli anni si è assistito svariati cross-over tra questi due mondi così affini, spesso in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano, ma non solo. L’ultimazione di punta è quella tra. Sotto la luce dei riflettori, ovviamente, una: l’iconica600 di Gino Sarfatti. Declinata in cinque differenti colorazioni,condividendo con la Maison una speciale data e l’innovativa maestria artigianale.