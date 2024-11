BJK Cup 2024 trionfo Italia Binaghi | Davanti a noi 10-15 anni di successi ora la Coppa Davis

Leggi su Sportface.it

Il presidente della Federazionena Tennis e Padel, Angelo, ha assistito a Malaga alla grande vittoria dell’nella finale della Billie Jean King Cupcontro la Slovacchia. Un successo che riporta l’ex Fed Cup nel nostro Paese per la quinta volta nella storia, la prima dal 2013. “Questa vittoria è delle ragazze, della capitana Tathiana Garbin, dello staff, delle famiglie delle giocatrici e dei loro team che le seguono tutti i giorni – spiegaai microfoni di Supertennis – Questa vittoria è il miglior viatico per la, è stata data ancora più importanza alla finale raggiunta l’anno scorso con questo risultato. Sia Lucia Bronzetti che Jasmine Paolini hanno vinto in due set, seguendo al meglio l’insegnamento di Jk Sinner.” Il futuro sembra sempre più roseo, a detta del numero uno del tennis azzurro: “Queste vittorie dimostrano che abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze fortissimi e ancora giovani.