Acqua piena di microplastiche: c'è solo un modo per ripulire veramente quella del rubinetto

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi anni, la questione dellenell’potabile è emersa come una preoccupazione crescente a livello globale.Lesono minuscole particelle di plastica, spesso invisibili a occhio nudo, che si stima siano presenti in quantità significative nell’del. Queste particelle derivano dalla decomposizione di oggetti di plastica più grandi, come bottiglie e sacchetti, e possono contaminare nonl’ambiente marino ma anche le risorse didolce.La presenza dinell’potabile solleva seri interrogativi sulla salute umana, poiché la ricerca su questo tema è ancora in fase preliminare e non completamente compresa. Nonostante la complessità della questione, ci sono passi concreti che possiamo intraprendere per migliorare la qualità dell’che consumiamo.