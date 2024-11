Ilgiorno.it - Ville, negozi, hotel: quadruplicati i beni confiscati alle mafie in Brianza, ma spesso restano vuoti

MONZA – Uno degli esempi più eclatanti, lo si incontra percorrendo la strada provinciale Monza-Saronno, quando si entra nel territorio di Muggiò: l’Imperial oggi è un rudere, dopo che anche il Comune è stato costretto a gettare la spugna e a restituirlo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità organizzata (Anbsc). Non è l’unico caso simile. Disottratti alla mafia nella provincia di Monza eallo stato attuale – ma si attende il nuovo conteggio –, ce ne sono 189. Appartamenti, box,, terreni, aziende, uffici,, ristoranti,appunto. In gran parte sono riconducibili alla ‘ndrangheta, asso pigliatutto in. Dove su 55 Comuni, oltre la metà contano o hanno contato casi simili nei propri confini.