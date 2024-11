Gaeta.it - Val D’Ega: eventi invernali tra sport e gastronomia per la stagione 2024/25

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Val, celebre per i suoi magnifici comprensori di Carezza e Obereggen, offre un’esperienza unica che va ben oltre lo sci. Con un mix di, enotra cui un mercatino di Natale incantevole, questa località è una meta ideale per gli amanti della montagna. Gliprevisti per l’inverno/25 promettono di coinvolgere visitatori di ogni tipo, trasformando una settimana bianca in un’esperienza indimenticabile.Mercatini di Natale al Santuario della Madonna di PietralbaUno dei punti focali dellainvernale sarà il Mercatino di Natale che si terrà presso il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti. Il mercatino sarà aperto nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembree quotidianamente dal 24 dicembreal 6 gennaio 2025, dalle 10.