Isaechia.it - Uomini e Donne, Vincenzo La Scala e Ilaria Volta: “Ecco il vero motivo per cui ci hanno mandato via dal programma!”

Leggi su Isaechia.it

Ospiti dell’ultima puntata di Casa Lollo,Laedavuto modo di raccontare la propria verità.Da poco infatti sono stati invitati – per non dire costretti – a lasciare lo studio dia seguito di un’accesa discussione con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.Secondo questi ultimi, i due – costituendo ormai una coppia effettiva – avrebbero dovuto lasciare la trasmissione.I diretti interessati nonaffatto apprezzato le modalità con cui tutto ciò è avvenuto. Nello specifico, non gli è andato giù il modo in cui Tina ha spalleggiato Barbara De Santi, con cuiaveva avuto un iniziale avvicinamento.come ha risposto a Lorenzo Pugnaloni a proposito di questa breve conoscenza:La scelta di partecipare alè stata motivata dal voler trovare una persona al di fuori del mondo mio.