Tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya c’è aria di crisi? Lei smette di seguirlo sui social e va in vacanza con le amiche mentre lui trionfa alle Nitto ATP Finals

è diventato il primo tennista italiano di sempre a vincere leATP, il torneo conclusivo della stagione ATP che incorona l’atleta più forte dell’anno. Ma se c’è qualcosa che i più assidui tifosi dell’altoatesino hanno forse notato è l’assenza di una persona in particolare nel box del campione italiano sulle tribune dell’Inalpi Arena: a mancare, infatti, nel lungo abbraccio dialla sua squadra dopo la vittoria del titolo è la sua fidanzata,.Un’assenza che ha alimentato le già numerose voci che vedono la coppia in. Se già i fan si erano insospettiti vedendo che il nome del campione italiano non compariva più tra i profili seguiti dasu Instagram, il fatto che lei non si trovasse a Torino durante un torneo così importante è apparso quantomeno sospetto.