Summit Salutequità, sette leve per SSN equo e sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Le risorse per i prossimi anni e il dibattito politico sull’aumento delle risorse per finanziare la sanità rischiano di essere insufficienti se il sistema non sarà messo nelle condizioni di essere davvero.“Il SSN deve dichiarare la sua vision e collegarla alle risorse”, ha detto Tonino Aceti, presidente diche oggi a Roma nel suoannuale “Equità e Salute in Italia”, ha presentatoindispensabili per rendere il Servizio sanitario davvero efficace ed efficiente con un focus sulla sostenibilità in una prospettiva che va oltre quella meramente economica e che include il contrasto alle disuguaglianze e la tutela del diritto alla salute.Al confronto promosso sono presenti le più alte cariche della sanità nazionale, regionale e i principali stakeholder scientifici, del mondo civico ed esperti che si sono confrontati sul modello necessario a garantire un SSNe rispondente alle esigenze in continua evoluzione della società perchè la difesa di una sanità equa e universale sia una delle priorità nella discussione della Legge di Bilancio.