Gaeta.it - Risotto al tonno: la ricetta che farà leccare i baffi ai tuoi ospiti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Siamo certi che ilalnon l’hai mai assaggiato prima d’ora: è arrivato il momento di recuperare, fidati che non te ne pentirai.In tutta la sua semplicità, la scatoletta disi è guadagnata un posto d’onore nelle nostre dispense. Spesso snobbata e perfino bersaglio di critiche da parte di chi storce il naso davanti alle ricette più veloci – un po’ come è successo a Benedetta Rossi criticata pesantemente per l’utilizzo dell’umilissima scatoletta – in realtà tantissime volte ci ha salvato pranzi e cene, soprattutto quando il tempo scarseggia e la fame incombe.La pasta col, ad esempio, è ormai un classico intramontabile: pochi ingredienti, 15 minuti di preparazione, ed ecco un piatto capace di mettere d’accordo tutti. Ma perché fermarsi alla solita pasta quando puoi osare con uncremoso e saporito? Ilalinfatti è il primo piatto perfetto per sorprendere icon unafacile, ma ricca di gusto.