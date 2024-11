Quotidiano.net - Regionali, Donzelli (FdI): "Nessun dramma. A livello locale gli imprevisti capitano"

Roma, 19 novembre 2024 – Giovanni, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, quale significato politico esprime il 2-0 del centrosinistra in questa tornata? "Quale 2-0? Da quando il centrodestra governa, il totale delleè di 11-3 per noi. Mai visto un consenso così diffuso dopo due anni di governo". Non fa neppure i complimenti ai vincitori di giornata? "Rinnovo quelli che Giorgia Meloni ha subito inviato dal Brasile a De Pascale e Proietti con sinceri auguri di buon lavoro. Mi auguro che l’ampia collaborazione offerta dalla presidente del Consiglio trovi corrispondente disponibilità. Il governo sollecita una cooperazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare al benessere dei territori". GIOVANNI- POLITICO Perché de Pascale e il Pd hanno vinto in Emilia Romagna Quello umbro vi ha bocciato.