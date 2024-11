Rafa Benitez professore per un giorno a Coverciano

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Successo per la lezione diper il corso allenatori Uefa Pro. L’aula magna in rigoroso silenzio ha ascoltato le sue spiegazioni e i suoi punti di vista. Tra i banchi annuisce anche un corsista che ha seguito da vicino le sue indicazioni quando era un ‘suo’ calciatore: Marek Hamsik.Due ore per parlare di analisi e di tattica, e per discutere di dove stia andando oggi il calcio. Conanche il suo storico collaboratore, Paco de Miguel, con un intervento più incentrato sull’analisi dei dati e sul lavoro settimanale.Le domande degli allievi non mancano, rapiti dagli interventi dell’ex tecnico – tra le altre – di Liverpool, Real Madrid e Napoli.racconta, ascoltato con attenzione anche dal ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin – anelle vesti di docente – e affiancato dal direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri.