Panetta | Oggi è la Germania il malato d’Europa non più l’Italia Basta politiche restrittive

“Dieci anni faera il, ora non è più così”. Così il governatore di Banca d’Italia, Fabio, nel corso del suo intervento alla Bocconi di Milani. “Ora se dovessimo definire un, questo è probabilmente la, da quello che si legge sulla stampa, ma non durerà per sempre: le cose cambiano”. Il numero uno di Bankitalia spinge per un cambio di marcia della Banca centrale europea. L’Eurotower – ha spiegato – “deve normalizzare la politica monetaria, muovere verso la neutralità o anche in territorio espansivo, se necessario. Con l’inflazione vicina all’obiettivo e la domanda interna stagnante, le condizioni monetarienon sono più necessarie. Probabilmente siamo ancora lontani dal tasso neutrale”, ha specificato. Da giugno a ottobre la Bce ha tagliato i tassi tre volte portando il tasso sui depositi bancari al 3,25%.