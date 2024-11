Nubifragi in Sicilia, la teoria del complotto della nave HAARP

Leggi su Open.online

A seguito dei recentiin, sono iniziate a circolare le teorie deldelle imbarcazioni capaci di alterare il clima. Questo tipo di narrazione ricorda quella cospirazionista diffusa a seguito dell’alluvione in Spagna, incolpando una centrale elettrica mobile. In questo caso, per ilno viene indicata un’altra imbarcazione, la Karadeniz Powership Irem Sultan, ma i complottisti si sbagliano di nuovo.Per chi ha frettaL’imbarcazione è una centrale elettrica mobile.Non poteva trovarsi nei pressi, in quanto si trova in Turchia da ottobre 2024.AnalisiDi seguito un esempio di condivisionenarrazione, dove si sostiene che la Karadeniz Powership Irem Sultan sia stata «una settimana fa nei pressi» e che sarebbe collegata alo a Catania:Circola anche un video dell’imbarcazione e di un’altra simile:Dove si trovava la?Secondo quanto riportato dal sito Canarias7.