Meloni rimprovera Salvini | Ti avevo avvertito la sconfitta in Umbria è tua responsabilità

Giorgialo aveva, e ora è furiosa con Matteo: “Abbiamo sbagliato candidatura, tiavvisato”. A far discutere, ovviamente, è lanelle Regionali umbre., in privato, aveva già espresso la sua opinione sulla candidatura di Donatella Tesei, dicendo chiaramente ache la scelta non sarebbe stata vincente. Nonostante tutto, il leader della Lega si è impuntato difendendo la figura di Tesei. Ma ora i numeri deludenti confermano le preoccupazioni della presidente di Fratelli d’Italia.La situazione apre nuove tensioni interne al governo. La leadership diè chiamata a fare i conti con un altro tema scottante: il futuro della Lega, la cui caduta inpesa particolarmente anche in vista delle altre regionali previste per il 2025. Ladi ieri, infatti, apre uno scenario non privo di qualche preoccupazione per il centrodestra nelle future elezioni regionali, in particolare in Veneto.