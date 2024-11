Gaeta.it - Manifestazione all’università della tuscia: un’importante iniziativa per la comunità sorda

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Universitàha accolto ieri unaintitolata “Abbattere le Barriere: Un Tuffo nel Mondo“. Questo evento, organizzato dalla sezione viterbese dell’Ente Nazionale Sordi, in collaborazione con il progetto Isense, ha visto la partecipazione di circa cento persone. L’evento ha rappresentato un’opportunità cruciale per promuovere l’inclusione e la consapevolezza sociale riguardo le esigenze delle persone sorde.Il ruolo del rettore e l’importanzacollaborazioneStefano Ubertini, rettore dell’Università, ha aperto la giornata esprimendo il proprio apprezzamento per gli sforzi dell’ateneo in ambito di accessibilità e inclusività. La sua dichiarazione ha sottolineato quanto l’Università sia impegnata a creare un ambiente favorevole per tutti, riportando con orgoglio l’importanza di iniziative simili.