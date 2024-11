Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Swiatek/Kawa 7-5, 2-5, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: le azzurre recuperano un break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40si inventa un pallonetto assurdo.tocca la palla con la racchetta e l’arbitro ferma il gioco.15-30 Ace di, oggi è un incubo vero.0-30risponde giustamente su, la volée di diritto è lunga.0-15 Risponde bene, poitira addosso a.3-5 Pallonetto vincente di. E adesso ledevono inventarsi qualcosa sul servizio di.40-15 Risposta di rovescio incrociato diche neanche si è vista.40-0 Lungo il rovescio di.30-0a segno con la volée di rovescio.15-0 Lunga la risposta dicon il diritto.in battuta.Il motto comunque non cambia: un punto per volta.2-5 Smash di. L’recupera uno dei due, ma saràa servire nel prossimo turno di battuta.