Ilgiorno.it - L’inchiesta Clean II. Il maggiore Pappalardo faccia a faccia col gip

Sarà interrogato oggi Maurizio, ufficiale dei carabinieri in pensione, arrestato nell’ambito delII. Il, 61 anni, assistito dagli avvocati Maria Teresa Zampogna e Franz Sarno, potrebbe spiegare come si sono svolti i fatti per i quali è accusato. Corruzione, stalking e abuso della professione farmacistica le accuse mosse al militare in quiescienza da un anno. Secondo i magistrati, sarebbe stato, ora ai domiciliari, il fulcro di quello che ritengono un sistema consolidato., nata da una costola diI che l’anno scorso decapitò i vertici di Asm Pavia e iscritto nel registro degli indagati 15 persone, ha come denominatori comunie Antonio Scoppetta, maresciallo della forestale che lavorava con l’ufficiale. "Ti volevo avvisare che oggi o domani escono a controllare" faceva sapere Scoppetta a una persona indagata, perché avvisasse il responsabile di un cantiere.