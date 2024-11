Ilrestodelcarlino.it - La favola di Alice Parma, un plebiscito costruito tra banchetti e mercati

, ex sindaca di Santarcangelo, raccoglie 9.688 preferenze alle elezioni regionali del 2024, confermandosi una figura di rilievo nel Pd. Il suo risultato spicca in particolare nella sua città, Santarcangelo, dove conquista 2.629 voti, segno del forte radicamento territoriale., si candida come rappresentante di continuità e innovazione per il Pd in Emilia Romagna Dica la verità,, se l’aspettava di essere la più votata? "Assolutamente no. E’ un risultato straordinario e imprevedibile. Ma prima ancora c’è la soddisfazione di vedere due donne elette in Consiglio regionale". A dispetto dei pronostici ha battuto di oltre mille voti Emma Petitti. "E’ stato un, e non è stato soltanto grazie allo straordinario risultato di Santarcangelo, ma ho raccolto voti in tutti i Comuni".