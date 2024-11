Napolipiu.com - Infortunio McTominay, allarme dalla Scozia: ecco cosa trapela

Il centrocampista del Napoli atteso a Castel Volturno per gli accertamenti dopo il problema alla caviglia rimediato in nazionale. Le condizioni di Scotttengono in ansia il Napoli. Il centrocampista scozzese, uscito anzitempo durante la sfida Polonia-, è sotto osservazione per un problema alla caviglia sinistra.Secondo quanto riportato dall’inviato di Radio Marte a Castel Volturno, Pasquale Tina, il quadro clinico necessita di approfondimenti: “Per avere una risposta più chiara sui tempi di recupero dobbiamo attendere il suo rientro. Gli accertamenti, previsti inizialmente per oggi pomeriggio, potrebbero slittare a domani mattina”.Preoccupano le prime valutazioni dello staff medico scozzese: “Il giocatore ha subito un movimento innaturale del piede sinistro, non c’è stato alcun trauma da contatto.