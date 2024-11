Lanotiziagiornale.it - In Ucraina è strage di bambini: ogni settimana 16 minori perdono la vita o rimangono feriti in modo grave

Sono ben sedici iche, inla. Il drammatico dato, diffuso dalle Nazioni Unite, arriva al culmine di mille giorni di combattimento: dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala dell’sono stati almeno 659 iuccisi e 1.747 quelli. “Il tributo pagato daiinè inaccettabile”, ha dichiarato il Direttore generale del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef), Catherine Russell.“Isono stati uccisi nei loro letti, negli ospedali e nei parchi giochi, lasciando le famiglie devastate dalla perdita di giovani vite o da ferite che cambieranno per sempre la loro”. Secondo l’Unicef nel paese milioni dicontinuano ad avere lasconvolta dai continui attacchi. La scorsa, una madre e i suoi tre figli, il più piccolo dei quali aveva solo due mesi, sono stati uccisi in un attacco che ha colpito un edificio residenziale nella cittàcentrale di Kryvyi Rih”.